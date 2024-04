Isola - Benigno si sente bullizzato dopo video rissa con Artur Dainese

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 30 aprile 2024)ildello scontro tra Francesco, mostrate durante la puntata dell'dei Famosi di lunedì 29 aprile 2024, l'attore è rientrato a casa e in una nuova diretta su Facebook si è scagliato contro programma, produzione e conduttrice. La verità è finalmente emersa e le immagini parlano chiaro, ma adesso l'ex concorrente sicome Marco Bellavia al Grande Fratello Vip. Nella sua lunga diretta ha ribadito le sue accuse contro la produzione dell'dei Famosi e ha contestato la veridicità delmostrato in puntata. Ha sottolineato di non essere stato autorizzato a esprimere il suo punto di vista in studio e ha quindi deciso di farlo attraverso i suoi profili social. Le ...