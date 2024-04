Francesco Benigno - svelato cosa è successo davvero all’Isola | minaccia fisica - mostrato il video

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di martedì 30 aprile 2024) Non si placa la polemica attorno alla squalifica didei Famosi. Nella sesta puntata di ieri all’insegna del reality, è stato finalmenteil famigeratoche svela quello che sarebbesulle spiagge dell’Honduras e che avrebbe portato la produzione a decidere la sua squalifica.: ilSe inizialmente era stato annunciato come un ritiro, in seguito l’addio didei Famosi è stata poi ufficializzata come una squalifica, senza però aggiungere ulteriori dettagli. Questo ...