Inter - addio in panchina | ecco l’offerta UFFICIALE

(Di martedì 30 aprile 2024) L'Ajax avrebbe messo gli occhi in casaper lale ultime sulla proposta da parte degli olandesi Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ha parlato di una vera e propria offerta da parte dell'Ajax per Christian Chivu, attuale allenatore della Primavera dell'. I lancieri, reduci da una stagione fin qui molto deludente, hanno proposto

Il verdetto è arrivato nel modo più incredibile possibile, nella partita più sentita della stagione e con 5 giornate di anticipo: l' Inter è campione d'Italia per la 20ª volta nella sua storia. Il risultato della partita di oggi è marginale: la vittoria per la squadra di Simone Inzaghi non è stata ...

Le parole di Rafa Benitez , ex tecnico di Napoli e Inter : « Inzaghi , la sua squadra può competere con City e Real» Rafa Benitez in Italia ha seduto sulle panchine di Napoli e Inter , le due squadre che in questa stagione si sono passate lo scudetto: dal petto dei partenopei a quello dei nerazzurri. ...

ON AIR - Fassone: "Napoli, per la panchina preferisco Gasperini, può infiammare la piazza" - "Conte, Gasperini, Pioli qual è il profilo giusto per ripartire per il Napoli Tutti grandi allenatori perfettamente idonei per una piazza come Napoli. Ho una leggera preferenza – ha detto l'ex dg di ...

G+: tutte le notizie - L'allenatore si appresta a firmare un rinnovo che lo dovrebbe portare al decimo anno consecutivo al comando dell'Atalanta. Sulla scia di quanto successo al Manchester United e all'Atletico Madrid ...

UFFICIALE la risoluzione del contratto: addio definitivo al mister - Rafa Benitez è dunque così pronto a ripartire da una nuova panchina. Il Celta Vigo, invece, è chiamato a pensare il campionato. La situazione, anche dopo l'esonero dell'ex allenatore dell'inter è ...

