Inter - è il trionfo più bello! Derb - 20° scudet -o, due stelle sul petto e una in panchina | perché è una giornata storica per la Milano nerazzurra

(Di lunedì 22 aprile 2024) Il verdetto è arrivato nel modo più incredibile possibile, nella partita più sentita della stagione e con 5 giornate di anticipo: l’è campione d’Italia per la 20ª volta nella sua storia. Il risultato della partita di oggi è marginale: la vittoria per la squadra di Simone Inzaghi non è stata quasi mai in discussione contro una squadra in crisi, con poche motivazioni di classifica e pronta ad una vera rivoluzione. Solo per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 1-2 con i gol realizzati da Acerbi, Thuram e Tomori. La gara si sblocca dopo appena 18 minuti con un perfetto colpo di testa del difensore. Il Milan non ha la forza di reagire, le idee sono veramente poche ed i big non incidono. Nei minuti finali del primo tempo Thuram si divora il raddoppio, poi nella ripresa è proprio l’attaccante a siglare il gol del raddoppio. All’81’ il gol della bandiera di ...