Cade nel vulcano per un selfie - turista 31enne muore in Indonesia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) (Adnkronos) - Si è messa in posa per una foto sul bordo di un, ma è inciampata sulla sua gonna ed è caduta all'interno del cratere. E' morta così Huang Lihong,cinese, in visita al Kawah Ijen, noto per il fenomeno della 'lava' di colore blu fluorescente, che si verifica quando i gas prendono fuoco. La donna, riporta il New York Post, si era recata con il marito e una guida locale sulla cima del, sperando di catturare le fiamme blu con la telecamera, e stava aspettando l'alba quando è avvenuto l'incidente. La guida ha detto alla signora Lihong di stare lontana dal bordo mentre si faceva le foto. Tuttavia, ha riferito l'uomo alle autorità, lei è indietreggiata lentamente verso il bordo per mettersi bene in posa e, mentre camminava, è inciampata nei suoi vestitindo nel ...