Incidente in A4 Traffico bloccato e svincolo chiuso nel tratto maledetto | colpa di un doppio schianto tra più mezzi

Benevento: il 23 aprile chiuso il traffico per lavori un tratto di via Cocchia compreso tra via Napoli e via Cocchia Benevento, 19 aprile 2024 – Martedì 23 aprile , dalle ore 7:00 e fino al termine dei lavori di manutenzione straordinaria, verrà chiuso al traffico veicolare il tratto di via ... Continua a leggere>>

traffico molto intenso in A4, code per incidenti - traffico molto intenso fin dal mattino di oggi, martedì 30 aprile, sull'autostrada A4 in direzione Trieste. Rallentamenti, segnalati dai pannelli a messaggio variabile, si sono formati fin dalle 7 ...

Continua a leggere>>

Le modifiche alla viabilità per la Placentia Half Marathon - Per consentire l’allestimento delle strutture a supporto della manifestazione e lo svolgimento in sicurezza della Placentia Half Marathon, si renderanno necessarie, nel fine settimana, alcune ...

Continua a leggere>>

Incidente in A4. traffico bloccato e vincolo chiuso nel tratto maledetto: colpa di uno schianto tra più mezzi - Schianto nel tratto maledetto della A4: il traffico è bloccato. L'incidente è accaduto questa mattina, martedì 30 aprile, poco dopo le 8, nel tratto compreso tra ...

Continua a leggere>>