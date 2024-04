Incidente in A4 Traffico bloccato e vincolo chiuso nel tratto maledetto | colpa di uno schianto tra più mezzi

Benevento: il 23 aprile chiuso il traffico per lavori un tratto di via Cocchia compreso tra via Napoli e via Cocchia Benevento, 19 aprile 2024 – Martedì 23 aprile , dalle ore 7:00 e fino al termine dei lavori di manutenzione straordinaria, verrà chiuso al traffico veicolare il tratto di via ... Continua a leggere>>

Tempo di lettura: < 1 minutoMartedì 23 aprile , dalle ore 7:00 e fino al termine dei lavori di manutenzione straordinaria, verrà chiuso al traffico veicolare il tratto di via Cocchia compreso tra via Napoli e il civico n. 2 della stessa via Cocchia e verrà istituita la deviazione nelle traverse ... Continua a leggere>>

Benevento: il 23 aprile chiuso il traffico per lavori un tratto di via Cocchia compreso tra via Napoli e via Cocchia Benevento, 19 aprile 2024 – Martedì 23 aprile , dalle ore 7:00 e fino al termine dei lavori di manutenzione straordinaria, verrà chiuso al traffico veicolare il tratto di via ... Continua a leggere>>

Cupola per eventi e concerti: "Col Metromare meno traffico" - I vertici di Ieg presentano il nuovo padiglione, una cupola alta 44 metri, che sarà completata entro il 2027. Con oltre 1.500 mq in più rispetto ad altre arene nazionali, punterà ad accogliere eventi ...

Continua a leggere>>

Riva Reno, preferenziale rimossa: "Servirà a snellire il traffico" - Cancellata la corsia preferenziale di via Riva Reno per favorire il traffico durante i lavori del tram. Anche via San Felice coinvolta. Il gruppo 40122 supporta abitanti e commercianti della zona.

Continua a leggere>>

Saronno, cantiere in via Alliata: orari e info sulla chiusura al traffico - SARONNO - Modifica per oggi, martedì 30 aprile, della viabilità cittadina. Lo rende noto l'Amministrazione comunale. Per consentire il montaggio di una ...

Continua a leggere>>