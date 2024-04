In ospedale perché gli manca il fiato - viene dimesso 2 volte | muore 2 giorni dop - indagati 3 medici

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 30 aprile 2024) Si reca in pronto soccorso per duenell’arco di 48 oregliil, ma in entrambi i casirimandato a casa. Trascorsi altri due, però,colto da malore con i medesimi sintomi ein ambulanza durante il trasporto in. La vittima è un uomo di 65 anni, di Povoletto (Udine). È stato prelevato da un’ambulanza a casa ma durante il trasferimento insi è verificato il decesso. Per accertare le cause della morte la moglie e la figlia hanno presentato querela e la Procura di Udine ha disposto l’autopsia, indagando per omicidio colposo due cardiologi e un medico del locale Pronto soccorso. L’autopsia, eseguita stamani dal medico legale Antonello Cirnelli, ha ...