In ospedale perché gli manca il fiato - viene dimesso 2 volte | muore 2 giorni dop - indagati 3 medici

Udine, dimesso due volte dal pronto soccorso: muore per una embolia polmonare - Si reca in Pronto soccorso per due volte nell'arco di 48 ore perché gli manca il fiato, ma in entrambi i casi viene rimandato a casa. Trascorsi altri due giorni, però, viene ...

