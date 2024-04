Il trapper Baby Gang finisce di nuovo in carcere | Ha pubblicato sui social foto con una pistola in mano e il braccialetto elettronico

(Di martedì 30 aprile 2024) Fine dei domiciliari per il, all’anagrafe Zaccaria Mouhib, che si è visto recapitare unordine di carcerazione dalla terza Corte d’Appello di Milano. Il 20enne, già condannato in primo grado a 4 anni e 10 mesi per una rapina e a 5 anni e 2 mesi per una sparatoria avvenuta nell’estate del 2022, era agli arresti domiciliari con ildallo scorso gennaio. La revoca per i post suiLa revoca dei domiciliari è stata decisa dai giudici della Corte d’Appello dopo aver rilevato la violazione delle prescrizioni relative agli arresti domiciliari. Secondo l’accusa,hasui, in particolare su Instagram, alcuni post legati alla ...

Scontro in trasmissione tra Baby Touché Paolo Del Debbio , il trapper : “non mi ha invitato lui ma la direttrice di Mediaset” Botta e risposta accesi tra il giovane trapper Baby Touché e il giornalista Paolo Del Debbio nella puntata di Dritto e Rovescio andata in onda il 4 aprile 2024. Il rapper, ... Continua a leggere>>

Ieri è iniziato il processo per i maltrattamenti che il trapper Jordan Jeffrey Baby avrebbe subito durante la permanenza nel carcere di Pavia . Per questo caso, è accusato Gianmarco Fagà, anche lui trapper conosciuto con il nome di Traffik .Continua a leggere Continua a leggere>>

