Il tempo ha un costo

(Di martedì 30 aprile 2024) 2.590.000 cosce in trentuno stabilimenti, 3.510 allevamenti certificati distribuiti in dieci regioni del Centro-Nord Italia e quarantaquattro macelli della filiera: sono i numeri con cui si è chiuso il bilancio dello scorso anno del Consorzio del Prosciutto di San Daniele, un consorzio nato proprio con l’obiettivo di proteggere un prodotto così identitario di un territorio e sicuramente tra i marchi più forti quando si parla di export italiano. Nella bilancia commerciale del San Daniele, la voce dell’esportazioni ha un peso importante e rappresenta un segmento in crescita costante. Circa tre milioni di chilogrammi di produzione sono infatti destinati all’estero, per la maggior parte in Europa, anche se l’ultimo periodo ha registrato un aumento anche in paesi come Stati Uniti, Australia e Regno Unito. Un segno distintivo, che dimostra la forza che un marchio, una filiera e la storia di ...