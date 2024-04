Il prezzo del gas apre in calo a 27,9 euro

Il Napoli è pronto a piazzare un colpo in entrata per il centrocampo. L’affare potrebbe complicarsi a causa di due big internazionali. La stagione sta volgendo al termine, ma in casa Napoli è già iniziata la programmazione in vista della prossima annata. Il club azzurro ha l’assoluta necessità di ...

Continua a leggere>>

Avvio in calo per il prezzo del gas che scende sotto i 30 euro, dopo la forte volatilità dei giorni scorsi dovuta alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Ad Amsterdam le quotazioni scendono del 2,7% a 29,9 euro al megawattora.

Continua a leggere>>