Il pil dell' Italia cresce ancora - nonostante tutto

(Di martedì 30 aprile 2024) Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link:&n... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

L’Italia vuole essere grande protagonista agli Europei 2024 di Ginnastica artistica femminile che andranno in scena a Rimini da 2 al 5 maggio. La nostra Nazionale ha tutte le carte per puntare a risultati importanti e per poter inseguire alcune medaglie di rilevante caratura in campo continentale, ... Continua a leggere>>

Tim: concluso iter su prezzi accesso a rete fissa 2024-2028, via libera Agcom - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 apr - Il Consiglio dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato la delibera che conclude l'istruttoria relativa all'analisi coordinata dei merca ...

Continua a leggere>>

Le aziende italiane in Russia pregano Tajani: “Non confiscate gli asset russi in Occidente” - Pirelli, Buzzi Unicem, Barilla, Parmalat sono alcune delle italiane che, nonostante la guerra, continuano a produrre in Russia. Ora il timore è che, dopo ...

Continua a leggere>>

La “droga degli zombie” Fentanyl arriva in italia: trovata in una dose di eroina, Procura apre indagine - Tracce di Fentanyl sono state trovate in una dose di eroina in un Sert di Terni. La Procura di Perugia ha aperto un’inchiesta sull’uso della cosiddetta “droga degli zombie” che negli Usa ha causato ...

Continua a leggere>>