Ginnastica artistica - Europei Rimini 2024 | le speranze di medaglia dell’Italia Fate all’arrembaggio tra squadre e individuale

(Di martedì 30 aprile 2024) L’Italia vuole essere grande protagonista aglidifemminile che andranno in scena ada 2 al 5 maggio. La nostra Nazionale ha tutte le carte per puntare a risultati importanti e per poter inseguire alcune medaglie di rilevante caratura in campo continentale, con ormai l’attenzione ben rivolta verso le Olimpiadi di Parigi. L’attesa è soprattutto per la prestigiosa gara a, l’evento clou che chiuderà l’evento. Levogliono fornire una prova di forza nella prova che premia la caratura ginnica di un intero Paese e le azzurre sono in possesso dei mezzi per fare la differenza. Asia D’Amato, Alice D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio, Angela Andreoli cercheranno di salire sul gradino più alto del podio ...