Il padre di Niccolò Guarino - morto a 30 anni in montagna | “Voglio trovare chi ha provato a salvargli la vita”

Tragica notizia per Orzinuovi e per il mondo dell’alpinismo bresciano. Niccoló Guarino, trentenne orceano, figlio del comandante dei carabinieri di Soresina, non è sopravvissuto alla caduta dalla ferrata Crench a Idro, avvenuta domenica pomeriggio. L’incidente ha avuto conseguenze fatali per ...

Continua a leggere>>