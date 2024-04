Morto Niccolò Guarino | escursionista 30enne precipitato a Idro | doveva andare a convivere con la fidanzata

Non ce l’ha fatta Niccolò Guarino , l’escursionista di 30 anni precipitato domenica pomeriggio dalla ferrata Crench nel territorio di Idro, in provincia di Brescia. Il giovane era stato trasportato ... (ilgiorno)

Cade durante una ferrata a Idro, in provincia di Brescia: morto Niccolò Guarino, escursionista di 30 anni: Troppo violento l'impatto contro la rocce che in quel punto offrono un vertiginoso balcone sul lago d'Idro. Profondissime le lesioni. Niccolò Guarino, 30enne escursionista bresciano trovato privo di sensi lungo il tracciato della ferrata Crench nel tardo pomeriggio di domenica, non ce l'ha fatta .