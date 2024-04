Il nome di Giorgia sulla scheda? Fiorello smonta la sinistra | chi ha contattato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024)apre la puntata di oggi 30 aprile di Viva Rai2! con una esilarante satira politica. Dal Viminale è arrivato l'ok, si potrà scrivere 'elettorale per votare la Meloni alle Europee: "Ora gli avversari pensano a omonimi di disturbo - dice lo showman -. Alcuni sono già stati contattati:Palmas,Cardinaletti del Tg1, il giornalista Rai Giorgino e Boy George! Li scrivono tutti in lista, così la gente non sa chi votare". Fa discutere poi il caso dell'Ariston, filiale russa nazionalizzata da Vladimir Putin: "Quando ho letto 'confisca l'Ariston' ho subito pensato ad Amadeus, invece parliamo di uno meno pericoloso, Putin - sdrammatizza-. L'Italia alza la voce? Immagino Putin nel suo ufficio a ridere... per intimidire la ...