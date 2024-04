(Di lunedì 29 aprile 2024) L’uso dei nomi noti o di parenti per attrarre preferenzeL’uso dei nomi noti o di parenti per attrarre preferenze

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le Notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi più significativi che si verificano nel panorama ... Continua a leggere>>

I 705mila elettori umbri troveranno nelle liste nomi noti e sorprese . Per Fratelli d’Italia corre il presidente del consiglio regionale, Marco Squarta. Per il Pd c’è Camilla Laureti, europarlamentare uscente. È invece Francesca Peppucci la candidata per Forza Italia Umbria : 30 anni, è stata eletta ... Continua a leggere>>

Franco Di Mare: ecco i nomi Rai “ripugnanti”, così la tv è ‘disumana’ - Rai "ripugnante": i dettagli della vicenda di Franco Di Mare che ha annunciato che gli resta poco da vivere Franco Di Mare è i meccanismi sotterranei della spietatezza della t v che, a onor del vero, ...

Continua a leggere>>

Perugia, ecco i 32 nomi della lista Pd. Regole stringenti sui finanziamenti - di Daniele Bovi Una lista «identitaria» e che «avrà un gran successo». Accantonate le forti tensioni degli ultimi mesi sulla gestione del partito cittadino, il Pd di Perugia ha presentato lunedì la li ...

Continua a leggere>>

Meloni, Tajani, Schlein, Calenda e Bonino: tanti i big in campo. Pregliasco: "Ma il nome del leader paga poco" - Per l'analista di YouTrend meglio puntare su nomi forti in grado di attirare consensi esterni ai partiti, come il generale Vannacci e Ilaria Salis. A 48 ore ...

Continua a leggere>>