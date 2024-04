Il G7 apre la strada ai biocarburanti E l’Italia ha tutto da guadagnarci

(Di martedì 30 aprile 2024) L’impegno sottoscritto sull’ecofuel concilia la transizione green con l’industria dell’automotive. Un’occasione per il nostro Paese, da sfruttare sia nell’Europa post elezioni sia in Africa, nell’ambito del Piano Mattei.

Una svolta nella scienza forense: la correzione delle nanoparticelle apre nuove prospettive Uno studio pubblicato su Natura il 17 aprile 2024 ha evidenziato come la spettroscopia Raman potenziata possa rivelare tracce di composti in soluzione, apre ndo la porta a nuove applicazioni forensi . ... Continua a leggere>>

A Gaza, in Israele, in Iran, “ci stiamo avvicinando davvero a una situazione di grandissimo pericolo”. Così Vincenzo De Luca nel solito punto stampa del venerdì pomeriggio. Analizzando la situazione in Medio Oriente , per il governatore della Campania, l’occidente “è colpevole ” perché “ha una ... Continua a leggere>>

Fine settimana di gare, su pista e strada, per Fant e Mezzacasa - Ma sabato 4 e domenica 5 sarà in corsa, su strada e in salita, un altro bellunese: il terzo posto centrato lo scorso fine settimana al Red Bull Ring, nell’ambito del Time Attack Italia, ha dimostrato ...

Continua a leggere>>

La lettera di Anthony Quinn a Fellini, i 70 anni de “La strada”: tanti inediti nell’archivio della Cineteca - E’ il 17 settembre 1990. La lettera indirizzata al Maestro e a Giulietta Masina è breve ma sentita, arriva da New York ed è scritta in italiano, ed è firmata Antonio Q. Dove Q sta per Quinn, l’attore ...

Continua a leggere>>

Alessandra Zedda tiene la porta aperta al Psd’Az: «Condizioni per riprendere una strada fatta insieme» - Per Cagliari, per il centrodestra e per la stessa radice liberale del Psd'Az. Noi siamo certi che da oggi ci siano le migliori condizioni per riprendere una strada fatta insieme e tornare uniti su un ...

Continua a leggere>>