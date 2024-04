La correzione delle nanoparticelle apre la strada a tecniche complicate per applicazioni forensi

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di giovedì 18 aprile 2024) Una svolta nella scienza forense: lanuove prospettive Uno studio pubblicato su Natura il 17 aprile 2024 ha evidenziato come la spettroscopia Raman potenziata possa rivelare tracce di composti in soluzione,ndo la porta a nuove. Tuttavia, l’analisi quantitativa è stata ostacolata da alcune difficoltà. Il ruoloRecenti sviluppi nell’uso dihanno dimostrato di poter superare queste limitazioni, offrendo una soluzione digitale innovativa per migliorare l’efficacia della spettroscopia Raman in ambito forense. Leagiscono come correzioni alla superficie, consentendo ...