Il figlio di Amadeus sulle orme del padre - José Sebastiani all’Eurovision condurrà un podcast per la Rai

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 30 aprile 2024) Per unche se ne va, unche arriva (in Rai).die Giovanna Civitillo, racconterà nel“Stonati a Eurovision” i retroscena dell’evento musicale in programma a Malmö dal 7 all’11 maggio. Si tratta di unrealizzato per Raiplay sound da Radioimmaginaria, un network realizzato e diretto da ragazzi tra gli 11 e i 17 anni. Ildi Amdeus farà parte dei «40 adolescenti ancora senza pass» in partenza per la Svezia per raccontare la kermesse europea da un punto di vista inedito. Alla gara l’Italia sarà rappresentata da Angelina Mango con il brano La Noia. L’esperimento di successo, già avviato durante il Festival di Sanremo di quest’anno con il...