C’è anche Josè Amadeus - il figlio 15enne già segue le sue orme | dove lo vedremo

(Di martedì 30 aprile 2024) E mentre tutti parlano dell’addio dialla Rai ecco la notizia sul. Il pubblico ormai conosce beneSebastiani, si può dire che l’ha visto crescere. Anno dopo anno in prima fila all’Ariston, accanto a mamma Giovanna Civitillo, si è fatto grande. E sembra intenzionato seguire ledel padre, che ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo proprio grazie alla radio. Oggi, come si vede sul suo profilo Instagram, da diverso tempo è uno speaker di Radioimmaginaria. LìSebastiani si diverte a sperimentare con la conduzione di diversi format e in uno degli ultimi video caricati racconta le sue canzoni preferite dell’Eurovision 2024,l’Italia sarà rappresentata da Angelina Mango con la sua La Noia. Il momento fa parte di uno ...

