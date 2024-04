Il doppio ex di Milan e Inter Balotelli | Calhanoglu un signore - avrei reagito diversamente

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 aprile 2024) La vittoria dello scudetto dell’e i successivi festeggiamenti sfrenati hanno fatto discutere in questi giorni e sono stati il tema principale dell’ultima la puntata di ‘Controcalcio‘, podcast andato in onda su Twitch ieri sera. Presenti in live alcune vecchie glorie della Serie A, come Mario, Emiliano Viviano e Radja Nainggolan. Conex di, si è parlato tanto delle varie fasi che si sono susseguite dal derby in poi: la ‘vendetta’ di, l’azzuffata tra Dumfries e Theo Hernandez e della rivalità tradopo che i nerazzurri sono riusciti a conquistare lo Scudetto proprio nel derby. L’ex attaccante ha parlato delle scintille del derby e della festa Scudetto ...