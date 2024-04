Juventus-Milan 0-0 LIVE | doppio miracolo di Sportiello su Kostic e Danilo

(Di sabato 27 aprile 2024)si affrontano all`Allianz Stadium, in un match valido per la 34esima giornata di Serie A. Con lo scudetto ormai assegnato all`Inter,...

TJ - juventus-milan 0-0, miracolo di Sportiello su Danilo - 49' MIRACOLO DI SPORTIELLO SU DANILO! FLASH IMPROVVISO DI KOSTIC, POI IL PORTIERE PARA ANCHE LA SECONDA! 48' Juventus che costruisce l'impostazione con poca verticalità. 46' Cerca subito il Milan di ...

TJ - juventus-milan 0-0, inizia il secondo tempo - AVVIO DI RIPRESA ALLO STADIUM! FINISCE IL PRIMO TEMPO. 47' GRAN PUNIZIONE DI VLAHOVIC, PARATISSIMA DI SPORTIELLO! 46' Fallo di Musah su Vlahovic. Giallo per lo statunitense.

JUVENTUS - La curva intona un coro per Allegri, fischi da parte del resto dello stadio - Allegri resta o no Intanto la tifoseria della Juventus sembra spaccata: durante il match contro il Milan la curva bianconera ha intonato un coro per il mister ma gran parte del resto dello stadio ha ...

