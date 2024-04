Il corridoio marittimo per Gaza sarà pronto entro pochi giorni Parola del Pentagono

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 30 aprile 2024) Una nave della US Navy e diverse altre dell’esercito sono coinvolte in uno sforzo a guida americana per portare più aiuti nella Striscia di— assediata da Israele dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre. La situazione umanitaria è critica, e per questo si rende necessario un lavoro straordinario per permettere di collegare l’enclave palestinese attraverso una piattaforma galleggiante, che — stando al briefing delfatto lunedì (nella nottata italiana) — costerà almeno 320 milioni di dollari, ma permetterà un arrivo moltiplicato di diversi fattori a vari tipi di generi di prima necessità nella Striscia. Non sfugge che quest’attività, e il suo racconto mediatico, si incastra perfettamente con il momentum diplomatico attorno alla guerra, con gli Stati Uniti che sono interessati anche alla strategia post bellica in Medio Oriente, ma sanno che ...