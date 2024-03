Guerra | ultime notizie Scholz | «Una coalizione per le armi a lungo raggio a Kiev» Arrivata a Gaza prima nave di aiuti del corridoio via mare

Leggi tutta la notizia su ilsole24ore

(Di venerdì 15 marzo 2024) Naryshkin, capo dei servizi segreti esteri russi, ha definito «sogni folli e paranoici» le dichiarazioni del presidente francese Macron sulla possibilità di inviare soldati dei paesi Nato in Ucraina. Lo riporta il Guardian. Le operazioni di voto per le presidenziali in Russia, iniziate stamane, sono in corso anche nella regione russa di Belgorod, nonostante i ripetuti attacchi ucraini. Hamas ha presentato ai mediatori una proposta di cessate il fuoco ache prevede unafase di rilascio di donne, bambini, anziani e malati israeliani tenuti in ostaggio in cambio del rilascio di 700-1000 prigionieri palestinesi.