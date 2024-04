Il corpo delle donne in gravidanza invecchia più velocemente di quello degli uomini | uno studio svela perché

La possibilità di interrompere la gravidanza è stata riconosciuta come un diritto dal Parlamento europeo e inserita nella Carta dei diritti fondamentali dell’Ue Continua a leggere>>

Il governo attuale ha prima operato tagli alla sanità. Medici denunciano che questo costerà molto ad aree quali la prevenzione, la ginecologia (ovviamente si riferiscono alle interruzioni di gravidanza che i fascisti tentano di bloccare in ogni modo), e la psichiatria. Nei giorni scorsi 450 ...

Iran, media sul caso Nika Shakarami: "La 16enne fu molestata e uccisa dagli agenti" - Svolta nel caso della ragazza iraniana scomparsa durante una manifestazione nel settembre 2022. Nika Shakarami è stata violentata e uccisa dagli agenti.

L'omaggio a Matteotti con gli occhi e il destino di quattro donne - Il 10 giugno del 1924 Giacomo Matteotti venne rapito e ucciso per aver lottato, con coraggio e coerenza, contro Mussolini e il fascismo. Un uomo, non un eroe. Giocava coi figli, imprecava, amava. Una ...

