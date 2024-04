Antiabortisti in consultorio? La criminalizzazione del corpo delle donne è completa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Il governo attuale ha prima operato tagli alla sanità. Medici denunciano che questo costerà molto ad aree quali la prevenzione, la ginecologia (ovviamente si riferiscono alle interruzioni di gravidanza che i fascisti tentano di bloccare in ogni modo), e la psichiatria. Nei giorni scorsi 450 psichiatri italiani hanno scritto al Presidente Mattarella denunciando il fatto che tali tagli riporteranno l’assistenza alle persone affette da malattie mentali ad un livello tale da fare temere un ritorno alle situazioni manicomiali prima di Basaglia. Per i ginecologi, troppi dei quali obiettori, significa due cose: il fatto che chi obietta all’aborto può farlo impunemente e chi non obietta troverà un livello di ostruzionismo enorme che non consentirà lo svolgersicorrette attività assistenziali. L’Europa ha deciso di includere l’aborto assistito tra i diritti basilari da ...