Il conto salatissimo I diritti tv - gli sponsor e i biglietti | perché ’ballano’ oltre 30 milioni

(Di martedì 30 aprile 2024) SASSUOLO Mal contati, il Sassuolo ha circa 36di motivi, in euro, per non rassegnarsi alla retrocessione. Tanto, infatti, è la stima degli introiti che, in somma algebrica e per difetto, non entrerebbero in cassa in caso di Serie B.tv. Notoriamente i proventi annuali deitv vengono divisi tra i club di A per il 50% in parti uguali, per il 20% in base al bacino d’utenza (8% spettatori tv, 12% spettatori paganti), 30% in base ai risultati (il piazzamento e lo storico). Nel 2022-23 il Sassuolo ha incassato circa 37,8, per la stagione in corso, con l’eventuale penultimo posto, arriveranno un paio diin meno, pertanto circa 36. Ecco: in B, tanto per capirci, l’ultima stagione (2023-24) ha portato nelle casse della Lega un totale di 40da ...