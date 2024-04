I fondi dell’amministrazione Rendiconto | ok in Commissione | Tre milioni di avanzo libero

(Di venerdì 12 aprile 2024) Ildi gestione di esercizio 2023 passa il vaglio dellae arriva dritto all’ordine del giorno del Consiglio comunale la prossima settimana. Se il buongiorno si vede dal mattino, in Aula il confronto sarà acceso. Sulla gestione dei conti, infatti, più che consumarsi una frattura, si evidenziano in maniera nitida le visioni contrapposte tra maggioranza e opposizione. Ma, prima della polemica, stiamo sui numeri illustrati dall’assessore al Bilancio, Matteo Fornasini e dal dirigente Giorgio Bonaldo. Ilfotografa una situazione di conti in ordine, vagliati dal collegio dei revisori. I dati principali sono l’, tre("meno di altri anni, ma frutto di una migliore pianificazione e di un utilizzo attento dei, perché ...

