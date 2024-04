I ponti riempiono i locali | Tanti turisti | si lavora

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 aprile 2024) Da un ponte all’altro, all’insegna dei tavoli pieni e di un giro di clienti soddisfacente. C’è tanto lavoro in questi giorni per i ristoratori pratesi, che hanno visto i propriaccogliere diversi clineti per il 25 aprile e ricevere altrettante prenotazioni in vista della settimana che comincia. La musica per il primo maggio non dovrebbe cambiare. A confermarlo sono le testimonianze dei diretti interessati. "Il ponte del 25 aprile è andato molto bene. Ho visto un sacco di gente in giro per la città in questi giorni e anche qui all’Osteria di Santa Trinita abbiamo registrato il soldout - la testimonianza di Vladimiro Gori, titolare dell’attività di vicolo de’ Neroni - Ci sono stati soprattuttoitaliani, mentre gli stranieri non sono stati. In generale in questo periodo stiamondo senza sosta ...