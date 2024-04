I genitori di Saman Abbas hanno accompagnato la figlia a morire | le motivazioni della condanna all’ergastolo

(Di martedì 30 aprile 2024) Idila”. A scriverlo sono i giudiciCorte d’assise di Reggio Emilia nellesentenza per il femminicidio18enne per il quale sono statitiil padre Shabbare la madre Nazia Shaheena (ancora latitante). Lo zio Danish Hasnain invece, dovrà scontare 14 anni di carcere. La giovane è stata ammazzata nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 e solo a novembre scorso è arrivata la sentenza di primo grado. Cosa è successo la notte dell’uccisione – “La decisione di uccidere“, si legge negli ...

«Saman Abbas non è stata uccisa per essersi opposta a un matrimonio combinato o forzato» scrivono i giudici della Corte d'assiste di Reggio Emilia, nelle motivazioni della sentenza che ha condanna to i genitori e lo zio della 18enne.. È questo uno dei punti chiariti «dall'istruttoria e la ...

