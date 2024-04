TNA | Jordynne Grace pronta a una difesa inedita contro Miyu Yamashita

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 27 aprile 2024) Dopo aver difeso il titoloSteph De Lander a Rebellion e dopo l’annnuncio del Mixed Tag Team match previsto per Under Siege, c’è una nuovatitolata da intraprendere per. Nel prossimo episodio di iMPACT, la Knockouts World Champion metterà in palio il suo titolo in uno sinedito con. THURSDAY at 8/7c on @AXSTV! @puts the Knockouts title on the line against @tjp#TNAiMPACT pic.twitter.com/OQH89Rt3Sg— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) April 26, 2024