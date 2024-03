Hockey | il pratese Stefano Zampoli sogna il triplete

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Prato, 7 marzo 2024 - E' reduce da un paio di annate praticamente perfette: dal 2021, ha vinto due Scudetti, una Champions League, una Intercontinental Cup, una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane. Mail “”, visto che nella stagione in corso il GS Trissino è ancora in corsa su tutti i fronti. Ed è stato proprio il portierea suonare la carica in vista delle prossime settimane, che saranno decisive sotto questo aspetto. “Per adesso la nostra stagione è molto positiva – ha detto ai microfoni del club veneto - dopo la conquista della Supercoppa, siamo secondi ed imbattuti in campionato, siamo in semifinale di Coppa Italia, in corsa per lo Scudetto e siamo ai quarti di finale di Coppa Campioni. Avanti così”. Il ventiquattrenne di Prato sta confermando in toto la ...