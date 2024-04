Grave Incidente sul Lavoro | Operaio di 60 Anni Cade dall' Impalcatura a Roseto

(Di martedì 30 aprile 2024) Teramo - Nel cuore di, nei pressi della chiesa di Santa Maria Assunta, si è verificato unsulnel primo pomeriggio di ieri. Unromeno di 60è precipitato da un'ndo da un'altezza di quattro metri e mezzo. I soccorsi sono stati immediati, con l'arrivo di un'ambulanza del 118. Vista la gravità della situazione, l'è stato trasportato in elicottero all'ospedale Mazzini di Teramo, dopo una breve sosta nell'area verde dinord. Qui è stato sottoposto ad accertamenti al pronto soccorso, rimanendo sotto osservazione fino a tarda sera. L'ha causato vari traumi all', le cui condizioni sono state giudicate ...

Tre auto e un furgone coinvol- ti, una ragazza di 25 anni trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda e altre dieci persone coinvolte ma con ferite lievi. Incidente stradale lungo la tangenziale Ovest di Milano ieri mattina pochi minuti prima delle sette. Per cause ancora in corso di ... Continua a leggere>>

Edelfa Chiara Masciotta è rimasta vittima di un violento incidente di cui ancora oggi porta i segni . Era il 2019 quando l’ex Miss Italia è stata investita in pieno mentre attraversava le strisce pedonali. A Torino, la sua città dalla quale non si è mai separata e dove vive insieme alla famiglia. ... Continua a leggere>>

“Senza un tocco di campane”. La battaglia della CISL Verona contro la strage sul lavoro - Dopo i tragici eventi che hanno scosso Firenze lo scorso 16 febbraio, la CISL ha preso una ferma posizione a livello nazionale per contrastare l'inarrestabile strage di vite nei luoghi di lavoro. Tutt ...

Continua a leggere>>

Intossicazione da monossido, due persone in gravi condizioni - ai cui periti sono anche affidate le indagini per risalire alla causa dell'incidente, forse un impianto di riscaldamento mal funzionante. Secondo quanto si è appreso, una persona è in gravi condizioni ...

Continua a leggere>>

Ennesimo incidente sul lavoro, operaio in gravi condizioni - Ancora un gravissimo incidente sul lavoro in Abruzzo. Un operaio è stato portato in gravissime condizioni in ospedale ed ora sono in corso le indagini.

Continua a leggere>>