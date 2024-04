Edelfa Chiara Masciotta dopo il grave incidente | Ne porto i segni ancora oggi

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 29 aprile 2024)è rimasta vittima di un violentodi cuiporta i. Era il 2019 quando l’ex Miss Italia è stata investita in pieno mentre attraversava le strisce pedonali. A Torino, la sua città dalla quale non si è mai separata e dove vive insieme alla famiglia. La stessa nella quale ha potuto rifarsi una vita quando, costretta dalla malattia del figlio, ha deciso di abbandonare la carriera da attrice per ricominciare da sé stessa, realizzando uno dei suoi sogni nel cassetto., come sta a distanza di anni dall’Era stata lei stessa a raccontare quanto accaduto sul suo profilo Instagram. Nel 2019...