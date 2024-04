Gelain - l’ex braccio destro di Nicola Ho visto una grande crescita Empoli è la piazza ideale per lui

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Ezio, l’Atalanta vista mercoledì in Coppa Italia fa paura? "È solo una conferma. Non c’era bisogno di quella partita con la Fiorentina per sapere che sono forti. Possono arrivare alla sfida con l’appagati oppure ancora più carichi. Ci sta di tutto". Quale può essere il punto debole della Dea? "Una costante che può far ben sperare gli azzurri è il fatto che quest’anno in casa l’Atalanta ha faticato". E l’aspetto a cui fare più attenzione? "Hanno grandi meccanismi di gioco, vedi Liverpool, e Scamacca è in una fase positiva. I gol con la Fiorentina, anche quello annullato, sono stati bellissimi. Ora è un terminale offensivo pericoloso per qualsiasi avversario". Però anche l’sta bene. "La vittoria sul Napoli è un ottimo risultato e la fase difensiva sta funzionando molto bene, da quando è arrivato ...