Graduatorie istituto prima fascia per docenti delle GaE | indicazioni per scelta provincia e scuole - anche per le GPS 2024 26

(Di martedì 30 aprile 2024) GaE edi: con AVVISO n. 60623 del 29 aprileil Ministero ha aperto le funzioni per la. La procedura riguarda esclusivamente iche hanno confermato la loro presenza nelle GaE in base al DM n. 37/. Le domande potranno essere presentate entro il prossimo 13 maggio. Attenzione alladella. L'articolo .

Graduatorie di istituto della provincia autonoma di Trento : sono in corso di aggiornamento gli elenchi del personale docente per il triennio scolastico 2024/2027, Le domande potranno essere presentate entro il 13 maggio ore 14, previsto anche il pagamento di 5 euro per la procedura. Ma c'è un ... Continua a leggere>>

Si avvicina sempre più l'avvio dell'aggiornamento delle GPS docenti 2024 /2026. L'ordinanza potrebbe arrivare nei prossimi giorni e le domande subito dopo. L'articolo Supplenze 2024 , per quelle da GPS bisognerà controllare i bollettini degli Uffici Scolastici. Da graduatorie di istituto si riceve ... Continua a leggere>>

Dal 29 aprile al 13 maggio 2024 si apriranno le funzioni telematiche per la presentazione delle Domande di inserimento nelle Graduatorie d' istituto di prima fascia per il personale docente. La procedura è riservata esclusivamente agli aspiranti già presenti nelle Graduatorie ad Esaurimento ... Continua a leggere>>

La Regione finanzia 67 istituti per la promozione della lingua siciliana: la graduatoria - Oltre 400mila euro alle scuole siciliane per il progetto "Non solo Mizzica-Il siciliano, la lingua di un popolo" ...

Continua a leggere>>

Promozione della lingua siciliana, Regione finanzia 67 istituti con oltre 400mila euro - Il dipartimento regionale dell'Istruzione ha approvato la graduatoria definitiva degli istituti scolastici con sede in Sicilia che otterranno i fondi ...

Continua a leggere>>

graduatorie ATA Terza fascia: per CSPI serve differenziare punteggio laurea - Nel parere sulla bozza del bando ATA terza fascia 2024, il CSPI ha chiesto al Ministero dell'istruzione di differenziare il punteggio per la laurea magistrale e triennale per l'aggiornamento delle gra ...

Continua a leggere>>