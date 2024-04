Supplenze 2024 - per quelle da GPS bisognerà controllare i bollettini degli Uffici Scolastici Da graduatorie di istituto si riceve mail

Mancano pochi giorni alla presentazione della domanda per l’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). Ecco tutte le RISPOSTE alle vostre domande durante la puntata di Question Time andata in onda lunedì 22 aprile alle 14:30. L'articolo Graduatorie GPS 2024 /26: gli ... Continua a leggere>>

Assunzioni Gps prima fascia sostegno, ufficiale la proroga: vale anche per il Tfa IX ciclo - Ufficiale la proroga delle assunzioni dalle Graduatorie provinciali supplenze di prima fascia per il sostegno con la conversione in legge del decreto Pnrr 4, ma il ruolo non sembra così vicino.

Personale Ata, in arrivo i bandi 24 mesi: dal 10 maggio le domande. Anief: per la prima volta previste le nuove figure professionali - Sono in arrivo i bandi di concorso per soli titoli rivolti al personale Ata della scuola: è stata infatti pubblicata la nota n. 55934 ...

Aggiornamento graduatorie GPS 2024: ecco la pagina informativa del Ministero - Si fa imminente l'avvio dell'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) 2024. Il Ministero dell'istruzione ha predisposto la pagina informativa sulla procedura. Ecco tutte le i ...

