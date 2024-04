Golf | i soci hanno ricordato l’amico con un trofeo il 25 aprile A Campagna e Vastano il memorial Bernardoni

“Congratulazioni , Donald. Un bel risultato” . Sono le parole ironiche di Joe Biden rivolte a Donald Trump , a commento di un post in cui l’ex presidente vanta i propri traguardi golf istici. Traguardi e successi ottenuti nel suo stesso golf club . “È per me un grande onore essere al Trump ... Continua a leggere>>

Arezzo, 19 marzo 2024 – “Non sarà una priorità per Arezzo ma finalmente in Consiglio Comunale abbiamo discusso e approvato un atto di indirizzo che avevo depositato oramai da un anno. La proposta riguarda uno studio di fattibilità per realizzare in città un impianto sportivo destinato al ...

Continua a leggere>>