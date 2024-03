Menchetti | “Un impianto sportivo dedicato al minigolf come luogo di socialità”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 19 marzo 2024) Arezzo, 19 marzo 2024 – “Non sarà una priorità per Arezzo ma finalmente in Consiglio Comunale abbiamo discusso e approvato un atto di indirizzo che avevo depositato oramai da un anno. La proposta riguarda uno studio di fattibilità per realizzare in città undestinato al” così il consigliere comunale Michele. “Disciplina che abbina attività all’aperto e socializzazione. Mi fa piacere che in aula nessuno abbia votato contro: solo 3 gli astenuti a fronte di 26 favorevoli. Faccio notare due cose: in questi giorni sono stato contattato da un genitore di un bambino affetto da autismo che mi ha confermato quanto questo sport sia inclusivo anche per chi soffre di disabilità intellettiva e mi ha fornito vari preventivi che spaziano da cifre più abbordabili per un Comune, 25/30mila euro, ...