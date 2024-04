Gli addestratori - la recensione | Lillo e i vagabondi

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 30 aprile 2024) Il film: Gli, 2024. Regia: Andrea Jublin. Cast:, Geppi Cucciari, Giovanni Vernia, Francesca Agostini, Massimo De Lorenzo, Bianca Nappi, Paolo Mazzarelli, Anita Caprioli, Francesco Pannofino. Genere: commedia. Durata: 90 minuti. Dove l’abbiamo visto: su Prime Video, in lingua originale. Trama: Un addestratore di cani si ritrova a dover lavorare con degli allievi un po’ fuori dal comune. A chi è consigliato? Ai cinofili, e ai fan di. Complice il successo di LOL – Chi ride è fuori, giunto alla quarta edizione, molti comici italiani sono entrati nelle grazie di Prime Video, e tra questi c’è Pasquale Petrolo alias, che oltre a continuare a partecipare al format di successo (come concorrente nella prima annata e arma segreta dei conduttori in quelle successive) è stato ...