Gli addestratori - la recensione | Lillo che non fa Lillo in una commedia dalla tenera semplicità

(Di lunedì 29 aprile 2024) Lade Gli: spirito indie e sceneggiatura emotiva, quello di Andrea Jublin è un film amorevolmente piacevole. In streaming su Prime Video. Il più grande problema delle commedie italiane degli ultimi vent'anni è l'abuso del concetto di "imprevisto". Quell'imprevisto che invece di fungere solo da espediente narrativo, gioca un ruolo da protagonista, offuscando di conseguenza una sceneggiatura spesso gracile. Ce ne accorgiamo anche dalle note di produzioni, o dalle sinossi ufficiali, di quanto il contrattempo sia usato e abusato in modo spasmodico. Veloce intro per dire invece che ne Glidi Andrea Jublin, l'imprevisto che altera la storia, è assolutamente funzionale, facendo sì che il film, arrivato su Prime Video, possa avere una sua ragione indotta non tanto dalle regole stantie …

