Gli 80 anni di Coldiretti all’Hotel Tower Plaza di Pisa con oltre 300 agricoltori

(Di martedì 30 aprile 2024), 30 aprile 2024 - 80e non sentirli. La prima organizzazione agricola d’Italia e d’Europa festeggia i suoi primi 80di storia. E lo farà con una grande assemblea provinciale in programma da stamattina, martedì 30 aprile, dalle ore 9.30(via Caduti del Lavoro, 46) a(PI) per celebrare, e rivivere, i momenti salienti dell’attività sindacale, dalla nascita nel 1944 per opera di Paolo Bonomi alle conquiste per il mondo agricolo fino alle nuove battaglie a tutela del reddito delle imprese, della salute dei cittadini e della salvaguardia del Made in Italy. Saranno 330 glisoci della provincia diche parteciperanno alla festa di. In tutte le aziende agricole ...