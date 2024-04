Giulia Salemi intervista la De Lellis | tradimenti - amicizie e… Ferragni

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di martedì 30 aprile 2024) “Non lo faccio per moda“, è il titolo del podcast, che fa sorridere pensando aDe: due tra le influencer italiane più seguite sui social, per il loro look, appunto. “Non solo leggerezza ma anche sostanza”, aveva promesso laa TgCom24, e la sostanza è davvero qua, in una chiacchierata tra colleghe a tutto tondo, sugli argomenti che i follower si aspettano: persino un commento sulla vicenda di Chiara. DaDeSono due personaggi particolari, perché molto simili. Loro stesse lo sanno: “Lo stesso nome, gli stessi colori, lo stesso lavoro, lo stesso programma televisivo e la stessa passione”, esordisce...