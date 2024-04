Giubileo - Papa Francesco consegnerà la bolla di indizione | ecco quando

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

Roma, 30 aprile 2024- Giovedì 9 maggio, alle ore 17.30, nella Basilica di San Pietro,presiederà la consegna e la lettura delladidel2025 e i Secondi Vespri della solennità dell'Ascensione del Signore. Lo riferisce il Bollettino della sala stampa vaticana. (Fonte: Ansa.it) Crediti foto: @Vatican Media