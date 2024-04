Gisele Bundchen fermata dalla polizia mentre fugge dai paparazzi in auto VIDEO

(Di martedì 30 aprile 2024) Pubblicato il 30 Aprile, 2024disperata. “Nessuno mi protegge”, dice in lacrime giustificandosi con l’agente che le chiede i documenti. La top model brasiliana è statadi Miami perché sorpresa a guidare pericolosamente in mezzo al traffico. Quando l’agente si avvicina al finestrino dopo averla fatta accostare, l’ex moglie della star della Nfl, Tom Brady, si lascia andare ad uno sfogo che rivela il perché del suo comportamento scorretto al volante. Stavando dalle indesiderate, invadenti attenzioni di alcuniche l’avevano individuata. L’agente ha capito il disagio della donna, ma le ha pure fatto presente che non può impedire ai reporter di fare il loro lavoro. Così lei ha ribadito: “Sono solo ...

