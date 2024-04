Fermata dalla polizia mentre fugge dai paparazzi - Gisele Bündchen scoppia in lacrime | Mi stanno molestando e nessuno mi protegge – VIDEO

(Di martedì 30 aprile 2024) Momenti di tensione pera Miami. La top model brasiliana è statadi Surfsideera alla guida della sua auto per alcune manovre pericolose. Secondo quanto ricostruito, laavrebbe superato il limite di velocità e bruciato un semaforo rosso nel tentativo di seminare iche la inseguivano da diverso tempo. Una voltadagli agenti, laha cercato di spiegare la sua condotta, raccontando di essere esasperata dall’assedio costante dei fotografi. “Sono solo stanca”, ha dichiarato la modella inall’agente, “mimi“. La ...

...Bündchen : la famosa top - model brasiliana si è ritrovata al centro di uno spiacevole equivoco che ha coinvolto la polizia. Ecco il filmato integrale! Disavventura per Gisele Bündchen, fermata ...

Continua a leggere>>

A Surfside in Florida, località della Florida che confina con Miami Beach, la top model Gisele Bundchen viene fermata dalla Polizia mentre col suo suv infrange i limiti di velocità. La Bundchen, durante il controllo, spiega in lacrime all'agente di essere seguita dai paparazzi . L'agente però non sembra ...

Continua a leggere>>