Giro d’Italia 2024 - quattordicesima tappa Castiglione delle Stiviere-Desenzano del Garda | dat - ora -i, tv e streaming

(Di martedì 30 aprile 2024) Sabato 18 maggio è il giorno delladel, la cronometro individuale di 31,2 chilometri dadel. Una giornata destinata a cambiare la classifica generale, con tutti i big chiamati a dare il massimo: alcuni cercheranno di guadagnare, mentre altri dovranno limitare i danni per poi attaccare nelle tappe di montagna. Ecco gli orari e le informazioni per seguire questa importante giornata.: IL CALENDARIO COMPLETO ORARI, TV E– I corridori prenderanno il via uno alla volta, in ordine inverso rispetto alla classifica generale. La prima partenza è ...

Dopo il primo giorno di riposo, il Giro d’Italia 2024 riprende con la decima tappa che martedì 14 maggio porta la Corsa Rosa da Pompei a Cusano Mutri dopo 142 chilometri. Più precisamente l’arrivo sarà posto a Bocca della Selva, a 1392 metri sul livello del mare. Un arrivo in salita non durissimo, ... Continua a leggere>>

La tredicesima tappa del Giro d’Italia 2024 , in programma venerdì 17 maggio, porta la Corsa Rosa numero 107 da Riccione a Cento dopo 179 chilometri completamente pianeggianti. Sulla carta si tratta di una frazione di puro trasferimento attraverso l’Emilia-Romagna, con i velocisti che non ... Continua a leggere>>

Ci sono già progetti in giro per l'Italia, in Sicilia, nell'... al riparo dal sole e dagli agenti atmosferici, siamo d'accordo sulla ...

Continua a leggere>>

Spoleto si tinge di rosa in attesa della tappa del Giro d'Italia 2024 in programma per l'11 maggio . Tra gli appuntamenti da non perdere nella città ducale c'è il live show di Antonio Mezzancella , lo showman, conduttore, imitatore, cantante e ...

Continua a leggere>>