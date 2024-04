Giro d’Italia 2024 | il percorso ai raggi X L’analisi delle 21 tappe

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 aprile 2024) Quattro giorni e sarà. Da Venaria Reale parte la corsa alla Maglia Rosa, con Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) dato da tutti come favorito. Ma sappiamo bene come in un grandesono nascoste tante, tantissime insidie. Andiamo a conoscerle assieme, svelandovi i piccoli segreti di ogni frazione. ILDELAIX 4 maggio, prima tappa – Venaria Reale-Torino (140 km) ** Frazione mossa, maniera inusuale per aprire la Corsa Rosa. Primo GPM delsarà il Berzano di San Pietro, seguito poi dall’ascesa verso Superga, nel giorno del settantacinquesimo avversario dalla tragedia che coinvolse il Grande Torino. Si passa una prima volta sul traguardo, preceduto dal duro strappo di San Vito, poi c’è la salita al Colle ...